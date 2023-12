Un año de cambios

El 2023 ya está llegando a su fin. Apenas unos días restan para concluir un año más de nuestras vidas y dar paso a uno nuevo. Con la llegada de las últimas fechas es habitual reflexionar sobre lo que el año ha supuesto para nosotros, repasando todo lo que han dado de sí los doce meses del año. En el caso de quien escribe estas líneas no puede decir que haya sido un mal año, aunque siempre hay cosas por mejorar. Después de vivir momentos de incertidumbre y uno de los más duros que cualquier profesional puede pasar, lo cierto es que uno no puede negar que se siente un tanto afortunado. 2023 siempre lo recordaré como la primera vez en la que encontré trabajo de lo que tanto me gusta para lo que venía formándome en los últimos años. Meses, once para ser exactos, en los que este periodista ha tenido la fortuna de conocer en primera persona a algunos de los protagonistas del deporte almeriense. Tiempo en el que el aquí firmante ha podido tener el privilegio de entrevistar a todo un futbolista de Primera División, siendo más especial aún al tratarse de un jugador del que uno es su equipo por mucho que no pase por su mejor momento, como es el caso de Sergio Arribas. Meses en los que uno también ha tenido la suerte de poder cubrir algún que otro derbi o acudir acreditado por primera vez a algún que otro partido de la máxima categoría de nuestro fútbol. Todavía es pronto para saber que nos deparará el 2024, un año en el que uno espera poder seguir acumulando nuevas experiencias tanto a nivel profesional como personal y ojalá cargado de buenas noticias.