Un año de lucha y de sufrimiento personal

Me vais a permitir que hoy os hable de manera personal.Quiero compartir con todos vosotros mis apreciaciones personales y la visión que durante este último año de pandemia llevo acumulada.

Estar al frente de un Ayuntamiento en una situación como esta, te pone a prueba y realmente te marca para toda la vida. A la gestión propia de la Administración se ha sumado un factor impredecible, que ha eclipsado cualquier otra faceta de la gestión, algo a lo que no hubiéramos querido tener que enfrentarnos, como es una pandemia global que ha asolado nuestro país y que sigue haciéndonos sufrir.

Quiero trasladaros que desde el minuto uno y hasta la fecha, no ha habido momento en el que no haya tenido en la cabeza esta cuestión, no ha habido hora, minuto ni segundo en el que no haya estado atento a la situación en mi pueblo, en el que no haya sufrido por las personas afectadas, ni día en el que no me haya sido fácil conciliar el sueño, pensando en infinidad de variables. También he llorado algún día que otro de impotencia y no me da vergüenza decirlo.

Mi día se ha ceñido siempre a estas cuestiones, dejando muchas veces otras facetas de mi cargo, yo junto a mi equipo no hemos aflojado en los momentos más difíciles de esta pandemia y hemos entregado lo mejor de nosotros.

Por no hablar de nadie y trasladar como os he dicho al principio sólo mis vivencias, os diré que he utilizado y sigo haciéndolo, todos los medios a mi alcance para combatir esta pandemia y sus efectos en Viator, usando todos los recursos que tengo y poniéndome siempre al frente para lo bueno y para lo malo, es mi obligación y jamás escurriré el bulto.

He tomado infinidad de decisiones, algunas acertadas y seguro que otras no tanto, pero os puedo garantizar que jamás he pensado en algo que no significara un bien para el interés general.

Sigo adaptando mis decisiones a la realidad cambiante a la que cada día nos enfrentamos, y no descanso, ni lo haré. Estando siempre a disposición de quien me necesite, personal e institucionalmente, así me comprometí cuando prometí mi cargo por primera vez y de eso hace ya 6 largos años y mientras que yo tenga el honor de ser vuestro Alcalde así lo haré.

Mi obsesión es mejorar y dar los mejores servicios a Viator, algo que creo que estoy consiguiendo y os prometo que lo vais a ver, en todas las facetas de mi gestión. No tengo ningún objetivo más.

Añoro el día en que toda esta situación acabe y mis vecinos recuperen la vida que teníamos. Pero mientras tanto sigo estando a vuestro entero servicio, mi teléfono siempre abierto, mi mente siempre lista para buscar soluciones a cualquier imprevisto, mis manos preparadas para trabajar como sea, donde sea y de la manera que sea.

Son muchos días y muchos momentos los que tengo grabados a fuego en mi corazón durante este año, son muchas horas de trabajo sin descanso, en condiciones difíciles y muchas veces sin ayuda externa de nadie, de nadie.

Por último me gustaría decir que durante este tiempo, siempre tenía que volver a casa y mirar a mis hijas y a mi mujer. Hacerles entender que estaba pasando y hacer de tripas corazón. Que entendieran mis ausencias en los momentos en los que me necesitaban y las exposiciones y los riesgos que tenía que asumir en los momentos más difíciles.

Con esto solo os traslado que he estado y sigo muy preocupado con todo lo que está pasando. Preocupado.

Pero que esta preocupación no ha hecho nada más que mantenerme ocupado en lo que tengo que hacer, sin dar por sentado nada y por supuesto sin bajar la guardia, algo que nunca haré.

Siempre me tendréis a vuestra disposición, con mi leal saber y entender, que a buen seguro no será el mejor pero que os pongo a vuestra entera disposición.

Perdonad este escrito, que lo mismo es una tontería, pero que en un día como hoy creo que tenía que compartir con vosotros, por otro lado soy uno más de vosotros con el tremendo honor y responsabilidad de representaros.