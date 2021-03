Parece que fue ayer, pero va a hacer un año que la afición no pisa las gradas del Estadio Mediterráneo debido, como todos sabemos, a esta desgraciada pandemia que nos viene acompañando prácticamente desde el pasado mes de Marzo de 2.020 y que tantas desgracias nos ha ido dejando por el camino, algunas a modo de seguidores o abonados del equipo rojiblancos. Va a hacer un año de aquel partido frente al Deportivo de La Coruña, en la que el Almería, por aquellos entonces dirigido por José María Gutiérrez, nos regaló un cuatro a cero que nos duró en el recuerdo hasta que se reanudó la competición. Un partido que hizo que la grada enloqueciera con el fútbol de su equipo, al que veía ahí, en esa pelea por el ascenso a Primera División. Sonidos que aún, a día de hoy y eso que ha pasado mucho tiempo, cerrando los ojos nos vuelven a los oídos. El "run run" de la grada, los canticos, el "jaleo", como siempre hemos dicho que cada partido acompañaba a los rojiblancos. ¡Qué tiempos aquellos, con los corrillos en la grada, el olor a fútbol, los reencuentros con los amigos en los pasillos del Estadio, el griterío de los niños … ¡qué tiempos pretéritos! Un año a solas. Un año distinto, sin la esencia del fútbol en los estadios, Sin público. Para los aficionados se hace duro. La rutina de prepararse para ir al Estadio, la camiseta rojiblanca lavada y planchada … la bufanda que no falte y … los ánimos por todo lo alto, mirando el reloj para ver lo que faltaba para ir al Estadio a ver al equipo. Esa impaciencia, esos nervios … el comer a tiempo .. o que no falte el bocadillo o la merienda … todo eso es parte del fútbol, posiblemente una de las partes más importantes, porque no deja de ser un espectáculo y un espectáculo sin público … como que no. Si para la afición ha sido duro, tener que conformarse con ver a su equipo por la tele o escuchar sus andanzas por la radio, para los jugadores aún más, ya que salir al campo y ver la grada vacía también ha tenido que ser duro.