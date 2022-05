Este año, sí

Si hace un lustro, cuando parecía que salvarse en la última jornada era todo un éxito, le hubiesen propuesto una promoción de ascenso a cualquier aficionado del Almería, éste la hubiese aceptado encantado. Sin embargo, con la llegada de Turki Al-Sheikh casi todo cambió y las dos últimas eliminatorias fueron una penitencia. Ni el equipo ni la afición ni el club se lo terminaron de creer, algo intangible pero que cualquiera podía respirar. Y pasó lo que pasó, claudicando a las primeras de cambio. Este curso la situación es diferente, más bien fruto de la causalidad de diferentes factores, que de la casualidad. Ha sido la clave la confianza que han tenido desde los despachos de la Vega de Acá en el trabajo comenzado por el propio Rubi hace justo un año, sin tener en cuenta la eliminación de esa promoción o el infausto enero; confianza que no se tuvo, por ejemplo, con Pedro Emanuel. Las altas esferas también hicieron hincapié durante la pretemporada en cortar malas hierbas de la caseta, teniendo su fruto en un vestuario ahora más unido, pudiendo aprovechar el técnico de Vilasar de Mar su amplio fondo de armario alejado de los egos propios del fútbol.

El Almería ha llegado embalado al tramo final de temporada, sacando adelante partidos en los que no ha brillado tanto, pero sí mostrando un oficio propio de equipo campeón, con su máximo esplendor en el Estadio Heliodoro Rodríguez López y en el José Zorrilla, dos puntos de inflexión con cuatro puntos a favor de los rojiblancos y los que no sumaron sus rivales directos. La racha señala media decena de jornadas consecutivas sin perder y encajando en apenas una de las últimas cuatro. Ahora sólo queda, como dice Rubi, ponerle la guinda al pastel. En estas semanas en la que se termina de materializar algo histórico y que parecía imposible no hace tanto sólo toca disfrutar. Disfrutar de un equipo campeón que pasará a la historia del deporte almeriense en un mes de mayo que se recordará hasta el final de nuestros días.