40 años de la Constitución Española

Se cumplen ya cuarenta años desde que España retomara la democracia. Por suerte, he vivido siempre en la libertad, el progreso y la fecundidad de la etapa más próspera de nuestro país. En 2004, apenas unos meses después del dolorosísimo atentado del 11-M, estuve en el Congreso de los Diputados un 6 de diciembre. Allí se percibe realmente la grandeza de lo que es España. Aunque muchos de los políticos actuales no son precisamente un ejemplo, hay otros cuya vocación sí que es hacer de España una sociedad próspera. En el techo del Congreso se refleja la Historia de España. Los tiros del 23-F son el más claro ejemplo de que todo país que olvida su historia, está condenado a repetirla. Por desgracia, la sociedad española está ahora mismo necesitada de unos valores, que no tiene por el difuso y politizado sistema educativo que legislan los gobiernos. Además, los mensajes ciertamente violentos de algunos parlamentarios tampoco ayudan a ello. La historia es el mejor legado que tiene España, sin ella, hoy no seríamos un país ciertamente prolífico de la Unión Europea. Tenemos nuestros más y nuestros menos, como cualquier democracia, pero también necesitamos algún que otro escarmiento para darnos cuenta de que la suciedad que hay debajo de la alfombra, es mejor recogerla con el aspirador y no removerla. Atrás quedaron los años de sacrificio de políticos de más talla, cuando accedieron a perdonarse sus pecados fraternales para que la Transición fuera un éxito. España necesita ahora retomar ese espíritu, realizar una Transición 2.0 para solucionar problemas contemporáneos, tipo 1-O. Difícil parece encontrar el sentido común en algunos dirigentes que llaman a salir a la calle para deslegitimar lo que han dictado las urnas, evocando al guerracivilismo. Ahora que la Constitución es ya abuela, es el momento es el momento de mejorar como sociedad y país.