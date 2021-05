Cada cuatro años

Argumentan los de los partidos a las dos de la tarde que es necesario poner un Eibar-Huesca a esa hora para tener la mejor liga del mundo, como si hace veinte años no llegasen a España, Inglaterra e Italia los mejores futbolistas del mundo. Los creadores de la nueva Champions y del Mundial en Catar han puesto encima de la mesa la idea de celebrar el campeonato del mundo cada dos años. Ya saben, la cita reina por excelencia del deporte rey por mucho que les moleste a algunos que no pueden ver el fútbol de selecciones, sobre todo, si juega la española. Anteayer me topé con un vídeo de un cómico argentino en el que discutía con su esposa por tener una invitación de boda en junio, argumentando el tipo -con razón- que de 48 meses sólo en uno era el Mundial y que nadie en su sano juicio podía celebrar un convite durante ese mes. Ahora Infantino ha planteado disputar el campeonato cada dos años, lo que haría agitar aún más el calendario futbolístico, ese que rige nuestras vidas para los que nos guiamos por temporadas en vez de por años. Parte de la esencia de un Mundial es esperarlo desde el día siguiente de la final hasta al encuentro que abre la próxima edición en esa travesía de cuatro años... Como ocurre en cualquier viaje de placer, la gracia en estos torneos no está simplemente en las decenas de encuentros que se disputan esa semana, sino una larga espera previa, acompasada de análisis, quinielas y demás elementos. En el caso de los aficionados que tienen la suerte de viajar al país en cuestión, hay que ahorrar, sacar las entradas, preparar el viaje, imaginarse cómo serán esos días... Ya sólo falta que los campeonatos domésticos también cambien el formato y se haga un apertura y clausura como ocurre en Sudamérica. Por probar que no quede. No hay que irse tan lejos. Miren la Conference League, ideada por supuestos expertos...