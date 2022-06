Este 22 de junio se cumplieron 20 años del mundial de Corea-Japón. Casi nada. Entonces yo era un recién llegado que en ese entonces no entendía por qué cuando jugaba la selección de España no se paraba el país. Aquí somos más de equipos, solían responderme ante mis insistentes preguntas. En el mundial 2002 Argentina ya había caído eliminada en la primera ronda y no me quedaba otra opción que apoyar a lo que hasta ese momento llamaban La Furia. Alguien había bautizado así a la selección española, pero nunca entendí las razones del mote. Es más, yo recordaba a la España del Mundial '86 y aquella goleada a Dinamarca un equipo que venía de hacerle seis goles a Uruguay. España pilló a los daneses y los mandó para casa. Una manita con cuatro goles de Butragueño y uno de Andoni Goikoetxea. Aún recuerdo aquel partido. Una belleza lejos de la furia que cualquiera pudiera suponer. Lo cierto es que en el campeonato disputado por primera vez en Asia con dos países haciendo de anfitriones, el equipo nacional había clasificado primero en una zona compartida con Paraguay, Sudáfrica y Eslovenia. Tres partidos ganados de tres jugados. Nueve goles a favor y cuatro en contra. Parecía que por fin se rompería aquello de la maldición de cuartos, por la imposibilidad de pasar de esa fase en una competición planetaria. En octavos de final el cruce fue con Irlanda. El resultado estableció paridad de 1-1 y luego de la prórroga se definió por penaltis con una gran actuación de Iker Casillas. En cuartos la parada era difícil, tocaba Corea del Sur, de local y con el campo volcado a su favor. Fue el partido de aquel recordado gol anulado a Morientes a centro de Joaquín. El árbitro egipcio Gamal al Ghandour lo invalidó porque dijo que antes del centro del jugador del Betis, el balón había salido. Solo lo vio él y el juez de línea. Previamente anuló un gol al Pipo Baraja del que poco se habla. Luego en la tanda de penaltis Joaquín falló y pasaron los de casa. Fue el 22 de junio de 2002. Todavía no era La Roja. Las alegrías llegaron más tarde.