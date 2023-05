Después del debut este sábado de Lamine Yamal con el FútbolClub Barcelona, la pregunta obligada era, qué hacía yo con 15 años. El chico de padre marroquí y madre guineana nació en Mataró en el año 2007, que para mí es como si hubiera sido el mes pasado. Yo en el 2007, llevaba años liado, trabajando intentando tirar hacia adelante. En el año 2007 salió a la calle el Diario de Almería y en la comarca del Almanzora lanzábamos La Comarca Noticias. Eso fue hace nada. 15 años más tarde yo sigo haciendo lo mismo y este chaval nació, habrá ido a la guardería, a la primaria y no mucho más, y ya debutó en la primera del Barça. En los pocos minutos disputados se vieron destellos de calidad, pudo haber marcado y le picó una pelota que cayó en los pies de Dembelé que acabó con un mal control del francés. Y yo viéndolo por la tele. Si las cosas no se le tuercen a este chico que ya juega en las juveniles con la camiseta de España, su futuro está asegurado y casi el de toda su familia. Cuando yo tenía 15 años, entre otras cosas jugaba a la pelota en el Club San Martín, pero evidentemente no tenía la calidad del hispano-marroquí. Fuera de eso hacía cosas de un pibe de 15 años que ni de lejos soñaba con debutar en el Camp Nou ante 88.000 personas. Iba a la escuela, salía a pavear con mis amigos, a lo mejor iba a algún lugar andando, en autobús o bicicleta, y me creía el rey del mambo. Otros, a los que le gustaba menos el fútbol, se juntaban en las esquinas, en algún bareto de esos en los que dejan estar a los pibitos, pero no mucho más. Así es la vida real a los 15 años, sin saber lo que era internet ni el teléfono móvil. Una semana antes decíamos; el jueves a las 4 nos vemos en la cancha y jugamos un picadito. Si alguien no aparecía, suponíamos que no habría podido por alguna causa de fuerza mayor. Ese era el mundo, mi mundo a los 15 años. No la de un jugador cuasi profesional que acapara las portadas de los periódicos. A lo sumo alguno llegó a ser un obrero de la pelota jugando en algún club de mala muerte. A los 15 años, casi no habíamos nacido.