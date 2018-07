El anunciado adiós de Pozo

Mucho se ha escrito estos días sobre la archianunciada marcha de Pozo, que ha generado un acalorado debate entre partidarios y detractores del malagueño. Por posicionar un poco las cosas, me extraña sobremanera que un jugador de sus cualidades técnicas tuviera detractores viendo el mar de mediocridad que ha sido la UD Almería los últimos años. Su fútbol, aunque fuera a chispazos, era el faro que alumbraba un camino siempre tortuoso, el justificante del pago del abono. Cómo no recordar su repertorio de asistencia, su visión de juego o el modo en que rebañó con la cabeza el balón en la famosa jugada junto el córner que acabó en gol tras un centro magistral. Esos momentos servían para olvidar los malos tragos. Por eso uno no acaba de comprender que desde el propio entorno del club se haya intentado mancillar su buen nombre filtrando ausencia de compromiso desde que la entidad no lo dejase marchar durante el pasado mercado invernal, cuando el Barça B se interesó por sus servicios. Sí puedo llegar a comprender, no obstante, razones deportivas detrás de su adiós además de las económicas, que son muy evidentes. Fran Fernández sabe que un plantel confeccionado bajo la premisa del 'hambre' no es el que mejor se amolda a las características del malagueño, por lo que presupongo que habrá aceptado su salida como un mal menor. Acomodar a un genio algo individualista en un plantel que va a primar el aspecto colectivo por encima de todo sin contar para ello con el perfil necesario en el resto de compañeros se antojaba complicado. El propio Fran Fernández ya dio una pista de sus intenciones cuando apenas contó con él en los partidos a domicilio que se han disputado bajo su batuta. Todo ello no es óbice para que muchos abonados se sientan ya un poco más huérfanos del fútbol que representaba. Sin duda alguna, pierde el espectáculo.