Se apagó la estrella

Recuerdo lo que les decía hace unas semanas a mis amigos. "Estamos ganándolo todo, pero es engañoso en el sentido de que tampoco vamos tan sobrados como dice la clasificación. Nos están saliendo las cosas bien, y ya está". Sí, un análisis muy simplista. De barra de bar, casi. Lo sé. Pero sí es cierto que todo lo que podía ir rodado, fue rodado para los rojiblancos durante las primeras seis jornadas de Liga. Sin alardes, pero con oficio, una solvencia absoluta atrás y una efectividad tremenda delante. Ahora, de golpe, parece haberse apagado esa estrella. Lo que antes abarcaba una gigantesca defensa, ahora son huecos por todos lados. Lo que materializaba un intratable Sekou, se ha convertido en ausencia total de oportunidades de gol. Lo que René sacaba, ahora entra con suma facilidad. Todo, en apenas dos semanas. En Vallecas ya se vio a un Almería que titubeó en la primera mitad, aunque se rehízo tras el gol local. Contra el Cádiz, el buen planteamiento de los de Cervera anuló a los rojiblancos, desquiciados y fallones. Ante el Sporting, el equipo andaluz, directamente, ni compareció. No se puede hablar de mala racha. Son tres choques ante rivales potentes. Dos de ellos, además, lejos del Mediterráneo. Tampoco se puede caer en la preocupación. Estamos en la jornada nueve. Ni siquiera se puede dudar de nadie ni juzgar de forma severa el rendimiento de ningún futbolista todavía. No obstante, lo de Gijón no puede volver a repetirse. Encajar dos goles a balón parado en los primeros minutos de un partido es inadmisible. El carácter del entrenador debe aparecer ahora, así como el gen ganador de los futbolistas. En la victoria es todo muy bonito. Los Audis. Los olés. Los llenos a reventar. La estrella que, por inercia, ayudaba a que todo saliera. Ahora su luz se ha vuelto tenue. Pero no pasa nada. Quedan el trabajo, la calidad y la concentración. Y esos no pueden apagarse nunca.