Londres, 4 de julio de 2019. Estimado Navarro, vale que David Rocha llegó en el mercado invernal y no gozó de demasiadas oportunidades, pero los ratos que jugó, a mí me pareció que podía aportar cosas interesantes. Por eso sorprende que la dirección deportiva no contase con él para el próximo curso, ya que su experiencia, en un equipo tan joven como el nuestro, nunca vendría mal. Tengo la sospecha de que con Rocha va a pasar igual que sucedió con Borja Fernández en su día. Su no renovación fue justificada de puntillas y tenía un único objetivo: abrir el hueco de mediocentro a Verza, que hace dos temporadas cubrió la baja de Borja y que, tras el descenso del Rayo Majadahonda, vuelve a estar en el mercado y seguro que sus pretensiones económicas son accesibles. Conociendo los antecedentes del club y la relación de Corona con el oriolano, nadie pondría la mano en el fuego para descartar su tercer regreso, teniendo vínculos muy fuertes con la ciudad y el club. ¿Qué apostamos a que Verza vuelve?