Londres, 18 de enero de 2024. Estimado Navarro, partiendo de la base de que la permanencia es imposible y el descenso es solo una cuestión de tiempo, entiendo que el mercado invernal se debería aprovechar para arreglar las muchas anomalías que tiene esta plantilla. Tenemos 3 porteros y 3 laterales derechos. Con 2 en cada puesto sobra. Si estamos justos de límite salarial, deberíamos empezar por ahí. Además, tenemos claro que al equipo le faltan un central, un mediocentro y un delantero que sea de un perfil distinto a Luis Suárez. Leo con incredulidad que el primer fichaje puede ser el joven argentino Luka Romero. El ‘nuevo’ Messi cuando debutó con 16 años en el Mallorca. Ahora anda por Milán y le buscan una cesión, y al parecer hemos tomado la ventaja. Sorprende, porque es uno de los puestos más poblados de la plantilla (mediapunta) y no es ni central, ni mediocentro, ni delantero centro, que deberían ser las prioridades. Parece que no hemos aprendido nada, a no ser que luego traigan lo que necesitamos. Aunque ya dudo...