Mi apuesta por Gran Canaria

Febrero de 2019. Una victoria del Almería de ante el Numancia ponía a los de Fran Fernández a cinco puntos del playoff. Las sensaciones eran inmejorables. Ni corto ni perezoso miré el calendario y me saqué un vuelo. El destino, Gran Canaria. Último partido como visitantes de los rojiblancos en ese curso. Podía haber un ascenso en juego y yo no me iba a quedar en tierra. Cuanto antes sacase el billete, más barato sería. A pillarlo en febrero junto a dos amigos y a confiar en que, por entonces, el Almería estuviera en la pomada. Lo más parecido a apostar que he hecho. Como sabemos, los andaluces no llegaron a Las Palmas jugándose el ascenso. Con la permanencia asegurada y el playoff inalcanzable, los rojiblancos se plantaron allí con los suplentes y más ganas de vacaciones que de seguir alargando el paripé. Los locales tampoco aspiraban a más. Un trámite. Al menos, un colega de Las Palmas nos consiguió entradas gratis y nos invitó a pasar el fin de semana con él. Tanto, que el día del partido nos pilló en Maspalomas. Sol, playa y chiringuito. Y, claro, el encuentro no fue nuestra prioridad. Salimos hacia el campo con más ganas de cerveza que de fútbol y llegamos con el partido empezado. Minuto 20 o así. Entramos a un desolado Estadio de Gran Canaria, camiseta del Almería enfundada, con los pocos aficionados locales mirándonos con cara rara. ¿En serio los notas estos han viajado desde Almería para ver esto? Pensarían unos. ¿Esta gente viene a ver a su equipo a Gran Canaria y llega tarde? Dirían otros. Sí a ambas. Nos comimos un 0-0 de manual, pero vimos el encuentro con una tranquilidad pasmosa, entre risas, a gusto. Ahora, el Almería está a un paso de certificar el playoff de verdad. Sería una debacle quedarse fuera y un milagro llegar a más. Por eso, aspiro a vivir este final de temporada sin sobresaltos, como aquel chaval de Gran Canaria que buscaba sufrir con un choque de infarto y un ascenso en juego, pero se encontró con un plácido amistoso tras un bonito fin de semana en la isla. ¿Perdí mi apuesta? Que cada cual decida.