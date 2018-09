Digamos que empieza a preocupar el balance tras las tres primeras fechas. Un punto de nueve es mala dinámica, aunque bien es cierto que queda margen. Mucho. Tranquiliza que Unai Emery tuviera incluso peor balance, pero aquello era otro cantar. Había inversión en fichajes de jugadores, algo que ya no estila en la Vega de Acá. Imagino a Corona y a Ibán Andrés haciendo obras de orfebrería para confeccionar un plantel renovado en su amplia mayoría. Visto así, a priori, el resultado parece satisfactorio. No obstante, y atendiendo a lo numérico, el casillero debe poner sobre aviso. También hay que decir que comienza a ser costumbre ver al Almería en las postrimerías de la tabla. En lo sensorial, queda mejor cuerpo. Fran Fernández ha cambiado de agosto para acá la indolencia por intensidad, lo que es un paso importante. Limpió el vestuario hasta donde pudo y ha conseguido formar un conjunto corajudo en el césped. Para Segunda podría dar, lo que sucede es que falta la magia en los últimos metros. El devenir de un equipo se juega en las áreas y ahí los rojiblancos aún necesitan crecer. En la propia hay un titán, René. No basta. La UDA no defiende excesivamente mal, habiendo encajado tres goles. Bien es cierto que para ganar cada partido habría necesitado dos goles, algo que parecía misión compleja para este plantel. En la contraria aparecen los problemas. Perdido el último pase de Pozo o Fidel, no hay lámpara en las inmediaciones del arco rival. Lo intentan Corpas y Rioja, dos grandes descubrimientos a los que el Almería le abrió las puertas de la LFP, pero falta remate. Queda la sensación de que a la plantilla le falta un tipo que asegure una decena de goles. No se le puede reprochar a Giménez su indudable pelea, pero, de momento, no ve puerta. Caballero debe ganarse la oportunidad y Sekou aún debe adaptarse a un balompié altamente diferente al de Tercera. El problema, los puntos se escapan.