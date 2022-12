La argentinidad al palo

Es domingo por la mañana pero no es un domingo cualquiera. Es 18 de diciembre y Argentina juega la final de la Copa del Mundo frente a Francia. Apenas acabado el partido tengo que entregar esta columna a los compañeros del Diario de Almería. Para que eso suceda debo escribirla antes que se dispute el encuentro y tengo solo dos finales posibles. Uno gana y otro pierde. Mientras, pienso que no puedo dejar el final abierto porque eso es de gafe, de mufa. Si quiero que Argentina gane. Si me siento hincha de mi selección, solo puedo escribir desde el optimismo. Deseo experimentar cómo se vive después de seis mundiales fuera de la Argentina, que los muchachos, nuestros muchachos, levanten la copa. Es raro porque nunca antes había sentido el calor de hinchas de otras nacionalidades, alentar a la selección. Ellos saben que si ganamos, lo peor viene después, porque seremos insoportablemente felices y eso se lo haremos sentir. Sin embargo la gente banca a la selección. Los paladares negros, a quienes Argentina no les importa nada, quieren que Messi finalice su carrera ganando el campeonato grande que le falta. Ayer me crucé con un pibe inglés que va con Argentina, porque los franceses los echaron del mundial. Me acerco a otro que no tendría más de diez años y con la camiseta de Messi, y le digo "mañana ganamos". Me miró casi asustado. Su madre me lo explicó. El chico es francés igual que su padre. Ella, su madre, paisana mía. Su hijo fanático de Lionel. Lo mismo que el hijo del alcalde de Purchena que quiere que gane Argentina porque admira al astro ahora en el PSG. Los pibes marroquíes que conozco van con Argentina. Hoy ganamos me dijo Bilal. Los galeses, irlandeses y escoceses, también. Llevan camisetas celestes y blancas y adoran a Maradona. Mis sobrinos españoles cantan las canciones de la barra. Hay un colombiano que parece que nació en Fiorito. Todos nos hemos vuelto a emocionar. Todos deseamos un final feliz. Hay muchos argentinos que no nacieron en Argentina. El mundo se ha vuelto loco. Es la argentinidad al palo.