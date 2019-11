Más arietes, menos fútbol

No termina de carburar la UDA. Quiere Pedro Emanuel ofrecer otro tipo de características como equipo pero se queda a las puertas de la incertidumbre. Si en un principio acertó en tocar poco lo que bien funcionaba el año pasado con Fran Fernández ahora se decide por querer ser más ofensivo, pero no le sale. Esa mutación está pasando por mantener el dibujo pero cambiar el corte de jugador, así en el partido ante el Oviedo el conjunto almeriense acabó con muchos futbolistas por delante del balón con carácter ofensivo y con la predisposición de llegar con mucha gente al área pero la realidad fue que apenas tuvo ocasiones de gol. Es más solo podemos contabilizar una ocasión de gol y fue un tiro de Corpas que rechazó sin problemas el meta ovetense.

Si analizamos cómo quedó estructurado el equipo rojiblanco en los minutos finales daba la impresión que el Almería iba a por el partido sin temor. Y es que pese al 4-4-2 con el que finalizó Pedro Emanuel y tener a Appiah, Corpas, Juan Muñoz y Sekou sobre el campo no inquietó defensivamente al Oviedo. Muchos delanteros y poco fútbol. Imposible abastecer a los cuatro de arriba si previamente no hay buenas circulaciones de balón y mecanismos ofensivos que permitan recibir con ventajas a los jugadores de arriba. No por poner más gente de ataque vas a tener más probabilidades de marcar gol, y esto fue ayer algo evidente en la consecución del empate. No sé por donde va a salir el técnico portugués pero denota cierto aire alarmista a la hora de cambiar cosas. Como si de la noche a la mañana quisiera perder un poco la esencia del principio de temporada y darle un aire nuevo a la UD Almería que aún no acaba de encontrar. El tiempo esa invariable de la que nunca gozan los entrenadores es lo que está buscando Pedro Emanuel para poder dar las pinceladas que le faltan a su Almería, pero claro esas pinceladas tiene que mezclarlas con jugadores nuevos que deben adaptarse al equipo, a la ciudad e incluso a la competición. Varias veces repitió que tiene un conjunto muy joven. Y es cierto, pero el modelo de negocio del club es ese. Potenciar jugadores jóvenes para venderlos a un precio mayor una vez se han revalorizado. Buscar la sinergia entre eso y encontrar su modelo de juego puede llevar tiempo.