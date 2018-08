Al término del partido, los sorprendidos eran muy pocos. Los rojiblancos perdían los primeros tres puntos de la temporada en un encuentro rácano y sin claridad de ideas. Precisamente fue el técnico rojiblanco el encargado de alzar la voz mandando un mensaje a sus jefes por si aún no se habían enterado: "Estamos abiertos a las mejoras de la plantilla que, por lo visto hoy sobre el terreno de juego, hace falta". A lo que se refiere el entrenador del Almería es que, con esta plantilla tan escasa de calidad y futbolistas con capacidad para resolver partidos, la línea de lo que vimos ante el Cádiz va a repetirse en las jornadas venideras. De lo más preocupante, si es que hay algo que sea menos preocupante, es la falta de gol o de presencia en ataque. Con Caballero excluido por decisión técnica es más que evidente que Fran Fernández desea que salga el argentino y llegue un delantero. No esperen a ese futbolista capaz de marcar veinte goles, ese perfil ya no está en el radar de la UD Almería, pero sí debería de hacer un gran esfuerzo Corona y su equipo para dotar de más alternativas en la línea ofensiva. Voy a volver a extraer una declaración del técnico rojiblanco al término del encuentro: "He puesto las mejores armas que tenía". Más claro no puede ser. No hay lugar a dudas, Fran Fernández necesita refuerzos. Es algo evidente que el Almería esta temporada busca que haya cuatro equipos peores que el propio Almería para no descender, pero si no llegan futbolistas será realmente difícil encontrarlos. No sabemos el número de entrenadores que llevaremos cuando se habrá la siguiente ventana de fichajes, algo habitual con Alfonso García al mando, pero lo que sí parece difícil va a ser resolver la situación en la última jornada. Solo se ha jugado un partido de liga y quedan 37, todo puede parecer muy tremendista o ser realista. El tiempo dirá si no haber hecho un esfuerzo en los últimos días de mercado fue un acierto o el empujón para caer en el abismo.