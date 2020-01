¿Por qué no se ha arreglado aún la avería?

El equipo sigue necesitando con urgencia dos centrales de garantías y ha pasado ya más de medio mes y siguen sin llegar ¿a qué espera el club, a que se lo pida José María? Cuestionado el otro sobre los fichajes que hasta el momento había hecho el equipo dijo que él no le había pedido nada al club, que estaba contento con lo que tenía, pero que si había que reforzar una posición esa era la del centro de la defensa, si tenemos en cuenta las lesiones de Ibiza y Owona que han obligado en ir colocando jugadores fuera de sitio para arreglar una vería que, por ahora, no encuentra solución. Petrovic, De La Hoz, Martos … son algunos de los jugadores que han tenido y que tienen que sacrificarse dentro del campo porque, entre otras cosas, José María no confía en Ozornwafor -aunque siga en nómina - pero ni contaba para Pedro Emanuel ni lo hace para el actual entrenador. De ahí lo sorprendente que sin tener que necesitarlo, el club ficha un portero y un centrocampista, por ahora, a sabiendas que los problemas ni los tiene en la portería ni en el centro del campo. ¿A qué espera?. ¿No hubiera sido mejor, sabiendo el problema que tenía desde hace tiempo, en haber buscado para ya a dos centrales de garantías, de los buenos, que los que le dan aplomo a la defensa?. Siguen pasando los días y nada se sabe de corregir ese problema, esa deficiencia que viene arrastrando el equipo. Apenas dos semanas para que el mercado se cierre y salvo los rumores sobre Chema poco más. En cuento al capítulo de salidas, echo en falta, salvo que a última hora se anuncie algo, que jugadores como Appiah no esté en la rampa de salida, aunque sea a modo de cesión, porque este muchacho no da ni mucho menos el nivel para jugar en esta categoría y si algo necesita el británico es jugar, pero jugar de verdad, partidos completos, y así ver su progresión, ya que en este equipo, no solo se le ha visto poco, si no que no ha aportado nada para la pasta que ha costado , y en esa "rampa" también colocaría a Coric, otra gran decepción tras el ecuador de la competición.