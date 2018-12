¿Se arreglará a tiempo?

Lo que le ocurre al filial no es otra cosa que consecuencia de una mala planificación. La Segunda División B no es Tercera y los resultados están ahí. Estoy convencido de que Esteban Navarro ha puesto todo su empeño y trabajo en sacarle el máximo rendimiento a la plantilla que le confió el club, pero como digo, no es lo mismo la Segunda B que la Tercera, para un equipo B (sirva como ejemplo el Málaga B, que casi se pasea la temporada pasada y esta campaña las está pasando canutas). El problema no es el entrenador. Esteban está perfectamente preparo y capacitado para dirigir a un equipo en Segunda B. Lo que no tiene es plantilla. Y lo peor de todo es que esta vivencia tan amarga y angustiosa ya sabe lo que es el filial, que no hace mucho tiempo y a pesar de los refuerzos que llegaron y el cambio de entrenador, el equipo acabó perdiendo una categoría que ya de por sí le costó un buen dinero a Alfonso García para jugar en Segunda B. Parece o al menos da la sensación de que no tomaron buena nota de lo que ocurrió años atrás y aunque la semana pasada se le ganara al Ejido 2012, ese resultado no puede ocultar las tremendas carencias que tiene la plantilla. ¿Fichar?. El club debería de haber hecho el esfuerzo en verano. Ahora, ¿qué jugador se ajusta al perfil que busca el Almería y que verdaderamente encaje en el perfil y necesidad que precisa el equipo? No va a ser nada fácil y en el club lo saben. Ta vez tengan que cambiar de perfil y ajustarse a las necesidades que tiene el equipo y que no son otras que la falta de experiencia. Si quiere mantener la categoría tendrá que abrir un paréntesis en cuanto a la planificación el equipo filial y buscar jugadores que le aporten al equipo lo que no tiene que no es otra cosa que experiencia, porque calidad y futbol tienen los actuales jugadores, pero no les da para salvar el curso. O firman experiencia o la temporada se la puede hacer muy larga.