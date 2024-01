Hay que arriesgar

El Almería nada tiene que perder en Madrid. Con 6 puntos en la clasificación y 23 partidos de Liga sin ganar, el equipo tiene que ir a por la victoria en el Bernabéu. Habrá quien me tilde de ‘loco’, pero a este equipo no le queda otra. Da igual el rival que tenga enfrente. Si quiere “creer” como apuntan desde el vestuario, no le queda otra que dar un paso al frente y jugársela. De entrada, parece todo perdido en Madrid, pero ¿por qué no intentarlo? El equipo ha tenido toda una semana para prepararse, sin acumular cansancio ni cargas en las piernas. Todo lo contrario a lo que le pasa a su rival, con tres partidos de máxima exigencia en una semana y que puede que le pase factura. Quien sabe. Lo que sí que tengo claro es que una vez disponible Luis Suárez, por el que todo el mundo andaba suspirando, debe de jugar, pero de inicio. La semana pasada no llegué a entender que frente al Girona, teniendo los dos ‘9’ para jugar y después de escuchar al entrenador “llorar” en el último mes porque no tenía un ‘9’ disponible, no lo puso de principio, lo que viene a decir a las claras que no cuenta con uno de ellos. A pesar de sus “lamentos”, apostando una vez más por un jugador que no es un ‘9’, pero lo volvió a poner. Ahora vuelve a disponer de los dos que tiene disponibles en plantilla, y por eso el mejor ‘9’ que tiene debe de estar de principio en el campo. ¿Esperar a qué para sacarlo? En el campo tienen que estar los que mejor se encuentren, no solo físicamente, sino con confianza y con hambre y ahí no puede faltar Luis Suárez. Insisto en que el equipo tiene que arriesgar en cada partido porque los puntos valen igual frente al Real Madrid que frente al Cádiz y necesita sumar de tres en tres. El Almería no tiene nada que perder en Madrid y sí mucho que ganar, por lo que todos esperamos a un equipo con desparpajo, valiente y ni mucho menos temeroso por el rival que tiene enfrente ni por el escenario donde se disputará el partido.