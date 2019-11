El arte del empate

Recuerdo cuando no se llevaba eso de la diferencia de goles y los desempates se hacían con positivos y negativos. Si tú también te acuerdas, es que tenemos ya unos añicos. El caso es que empatar en casa penalizaba un -, mientras que si lo hacías fuera sumabas para la saca un puntillo +, como aquellos que nos ponía la seño -en mi caso la de Religión era de las más propensas- por buen comportamiento. El viernes la UDA no se portó mal y sacó un punto. Hace unos añitos se hubiera traído también un positivo. Pero ya está, se limitó a hacer los deberes atrás y no fue muy aplicada adelante. Según Pedro Emanuel, como tutor de la escuadra rojiblanca y ejerciendo a su vez de profe enrrollao, todo bien. Quizá se pase de positivo. Sumar es bueno, más aún fuera de casa. Hasta ahí estamos de acuerdo. El Oviedo, pese a que es un club que ha vuelto por sus fueros, no está empezando el curso como estuvo el pasado, al contrario que los rojiblancos y sus prestaciones mejoradas. Aunque parecen haber reaccionado los carballones y, sobre todo en casa, muestran signos de fortaleza. Siempre se dice que estos empates fuera hay que hacerlos buenos en casa y no dejarse lo que traes ganado, como haría un buen padre. Pues el Zaragoza no es el mejor rival para ello y vaticino que lo pondrá tan crudo como aquellos últimos minutos del Extremadura, que si llega a tener alguno más nuestro disgusto hubiera sido morrocotudo. Todo lo que no sea sumar tres puntos será un frenazo en las aspiraciones de ascenso, con un Cádiz embalado y un cúmulo de equipos que tienen atascada la clasificación y la lucha por un segundo puesto que parecía pertenecernos pero que vamos a echar de menos como no se vuelvan a aplicar nuestros muchachos. Que empatar puede ser un arte pero la excelencia se consigue ganando con más frecuencia. Matemáticas puras.