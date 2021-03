La UDA ha cedido 14 goles en sus últimos diez partidos, en los que no ha sido capaz de cerrar su portería. Este es el enunciado de la noticia. Puede o no llamar la atención. La mejor manera de conseguirlo es comparar el dato con los de equipos rivales. Del cruce se obtiene que los unionistas son el equipo que más encaja de entre los cinco primeros, con 25 goles. La cosa cambia mucho con esta nueva percha. El dato es irrefutable e inobjetable. No admite discusión y le asiste la razón a todo aquel que lo cite. Ocurre que "la estadística es el arte de mentir con precisión". La frase es del bueno de Lucas Alcaraz, ex de la UDA, y pertenece a su amplia experiencia en los banquillos y a su condición de licenciado en biblioteconomía, organización de la información. Viene a ser como una versión del "contar las cosas a medias es como mentir dos veces". Las cosas hay que ponerlas en contexto. Así, en este caso se observan varias cosas. Una es que esta serie tiene dos tramos. El grueso de los goles, nueve, corresponde a cinco partidos: Espanyol (2-1); Sabadell (2-2); Fuenlabrada (1-1); Leganés (2-1) y Mallorca (2-0). En este quinteto hay dos penaltis, un gol en el minuto 95 y otro que debió ser anulado por incumplir el Reglamento (Sabadell). Los otros cinco goles encajados no han tenido incidencia en el marcador, al acabar con victorias holgadas. Se trata del Málaga (3-1); Ponferradina (3-1); Castellón (3-1); Las Palmas (3-1) y Lugo (4-1). Esos otros datos no figuran, pero son reales. En las 17 primeras jornadas, los de Gomes fueron más seguros, con 11 goles y siete partidos imbatidos, pero marcaban menos, 21 goles. La realidad ahora es diferente: marcan más -dos goles de media-y son menos firmes -1,4 goles por partido-. Rachas que van y vienen, aparecen y desaparecen. Cosas y casos.