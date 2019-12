Aveces conmigo mismo y otras con gente igual de curiosa que yo, como el amigo Pablo, he debatido sobre si tal famoso está muerto o no. Lo típico que, escuchando por ejemplo el otro día una canción de Prince, mi curiosidad me llevó a surfear en aguas de internet refrescando mi memoria y sí, había muerto hace casi 4 años. En estas que el jueves, viendo por televisión un informativo de deporte almeriense, escucho la rueda de prensa del entrenador de la UDA y me quedo a cuadros…

Volviendo al cantante, los que como yo tenemos -pero ni siquiera peinamos- canas porque somos unos abuelos, recordarán que en los 90 cambió su nombre a un símbolo por problemas con su discográfica. Esto hizo que Fernandisco y todo aquel relacionado con el mundillo pasara a llamarlo El artista antes conocido como Prince o, sólo, El Artista -The Artist, si eres Piñeiro y llevas más de una década volviendo a casa por Christmas-.

Pues bien, se acabaron los días de vino y rosas en los que el entrenador de la Unión Deportiva Almería -el club antes conocido como UDA- era Guti. Cuando dije que me quedé a cuadros con él no fue -por supuesto- por nada relacionado con la muerte -bastante hubo cuando se jubiló el gran Juan Domínguez y más de uno, según él mismo, pensó que veía un fantasma tras leer en prensa que se "apagó" su voz-. Pero sí quiere matar su apodo y ser conocido como José María Gutiérrez.

Así, José María Gutiérrez, el artista antes conocido como Guti, pretende que pasemos a llamarle por su nombre completo. Con la prensa puede que lo consiga. Con la afición y -sin ir más lejos- con un servidor, lo dudo. Mi padre -no sólo hasta 2008 cuando murió sino hasta que el mundo sea mundo- fue, es y será Pepe el del bar. Heredó el mote de su padre, mi -para mí- desconocido abuelo, y se lo llevó -también, por desgracia, algo prematuramente- a la tumba. Sin rechistar. Sin pedir pasar a ser llamado José Montoya Ortiz. Y es que ese artista siempre conocido como Pepe el del bar era un tío auténtico, no cualquiera puede ser como él. P.D: te sigo queriendo, papá -El artista eternamente conocido como Pepe. El del bar, claro-.