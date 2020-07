Un ascenso histórico

En los últimos días la información deportiva gira en torno a los casos de coronavirus dados en el balompié profesional. Ya saben, coronavirus por aquí, coronavirus por allá. Una situación que ha paralizado por completo el Play Off de ascenso a la Liga Santander. Pero una circunstancia que también ha afectado a la fase de ascenso a Segunda B con el aplazamiento del Portugalete-Sestao River por un caso de coronavirus. Balompié al margen, el fútbol sala almeriense está de enhorabuena, no es para menos. El pasado sábado, rozando ya la medianoche, el CD El Ejido Futsal lograba dar el salto a la categoría de plata. Una alegría como hacía mucho tiempo no se recordaba por estos lares. Un éxito que permite que la provincia de Almería y en concreto el poniente recupere una plaza en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un puesto con el que no contaba desde hace décadas. Años sin que los amantes de este deporte en la provincia pudieran disfrutar de tal categoría. Una gesta la lograda por los pupilos de Óscar García Poveda que quedará en los anales del deporte almeriense. Una provincia que vivió sus mejores años de fútbol sala con el Deportes Blanes en los años 80. Lejanos quedan ya aquellos tiempos en los que este club almeriense se codeaba con los más grandes de este deporte. Un deporte, el fútbol sala, que está en pleno auge en los últimos años y que cada vez gana más adeptos. Un retorno al segundo escalón del panorama nacional al que no se le está dando suficiente valor. Es lo que tiene que el fútbol lo acapare todo, pero un ascenso que para los amantes de este deporte en nuestra provincia es una inmensa alegría que llevarse a la boca. El fútbol sala almeriense sonríe.