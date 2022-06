Un asunto delicado

Londres, 16 de junio de 2022. Estimado Navarro, el tuitero Juanen nos pedía estos días una plataforma para dar voz a los posibles afectados por el movimiento de la grada de animación al fondo norte. Es una situación delicada en la que nadie va a quedar contento se haga lo que se haga. Por una parte, entiendo que tener la grada de animación encorsetada en la esquina de preferencia no es lo ideal, pero moverlos a otra zona sin contar con los abonados que llevan años en su sitio no es la mejor manera de hacerlo. Quiero ver como lo hace el club y cuáles son las opciones que presenta, pero espero que no se tome este asunto a la ligera. ¿No tendría más sentido montar este pollo cuando se acabe la segunda fase de la remodelación, cuando los abonados van a tener que moverse de todas maneras? El club haría bien en consultar a los abonados de fondo norte para estudiar cuál es la situación y qué solución se puede encontrar. PD: Ya sé que el verano es muy largo, pero ya hay ganas de ver las primeras entradas, salidas, etcétera.