El encuentro en Tenerife ha abierto muchos debates en torno al equipo de Rubi. Desde el mayor aporte de minutos para jugadores como Ramazani o Villar hasta el éxito de los cambios en el segundo tiempo. Sin embargo, el foco quiero situarlo en otro lugar, allí donde se han perdido los puntos, la defensa. Esa cuenta pendiente para el play off, en unos duelos en los que fallar no estará permitido. En muchas ocasiones, el aficionado entiende que para defender mejor hay que aglutinar a más futbolistas atrás. Craso error, especialmente con el Almería 20/21. Es evidente que esta temporada el conjunto indálico defiende mejor desde la presión y con el dominio del balón que a partir de un repliegue en campo propio. Los metros que cede el equipo rojiblanco son espacios que le deja al rival. Y es en este contexto, con la posibilidad de que un pase pueda romper la estructura defensiva, en la que el Almería es frágil. Debilidad evidente en los varios errores individuales que se han visto esta temporada. Quizás, y solo quizás, las modificaciones para cambiar la dinámica en defensa no tienen que ser tanto en la zaga, sino en la parte ofensiva. Por este motivo, uno de mis deseos sería ver en el césped de los Juegos Mediterráneos a Aketxe, Carvalho, Ramazani, Morlanes y Samú compartiendo minutos de juego. La suma de talentos para sumar puntos y, a su vez, protegerse mejor del rival con presión tras pérdida para no sufrir contragolpes y dando verticalidad para hacer daño. No se defiende mejor encerrado en las trincheras que a campo abierto, especialmente cuando tu arsenal de combate es de los mejores de la categoría. Con toda la plantilla a su disposición, será Rubi quien tome la última decisión con respecto a la alineación que pondrá el próximo sábado. Mantener el plan con Petrovic, Lazo y Corpas o dar entrada a Samú, Ramazani, Aketxe o Villar. Continuidad de los dos primeros encuentros o… con atacantes y a lo loco.