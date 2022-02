Leo en redes comentarios de aficionados de la UD Almería sobre la polémica entre el club de Turki y el Ayuntamiento en torno al anexo del estadio, que no debe olvidarse que es de titularidad municipal, y esto significa que su dueño y gestor es la institución que aglutina a cada uno de los vecinos de la capital, y no solo a los futboleros del equipo más representativo. En varios de estos mensajes, poco menos que se acusa a los practicantes del atletismo, y supongo que a todos los de cualquier deporte que no sea el fútbol y concretamente el referido al club indálico, de que el filial no pueda jugar hoy su partido aplazado contra el Marbella, teniendo que desplazarse para ello hasta Huércal. En esto, como en casi todo, tendemos al egoísmo más puro y a la ausencia absoluta de empatía, en la defensa de lo que consideramos 'nuestro' aunque lleve implícita una patada en el culo a todo lo demás. "Almería es la única en cargarse un proyecto como el de la UDA por cuatro atletas", reseña un usuario de Twitter, a modo de ejemplo. Y no, oigan, esto no va así, y soy futbolero como el que más, y no precisamente atleta. Consolidar un proyecto grande y a largo plazo, el que se supone que es objetivo de la propiedad, requiere de distintas patas que han de ser muy sólidas y una de ellas es contar con instalaciones propias de calidad desde las que sembrar, regar y cosechar el talento. Y hasta ahora no lo han hecho porque no les ha convenido ningún terreno, o porque han estado lentos y conservadores, o me da igual por qué, pero esto no significa que no haya espacio para construir una Academia de primer nivel, ni dinero para sufragarla, ya sea en la capital o en su periferia. El Ayuntamiento arrima el hombro y va de la mano, pero hasta un punto. No todo es fútbol. No todo es el Almería, amigos. En la ciudad hay ya más de 200.000 empadronados, y algunos, más de 'cuatro', practican atletismo con periodicidad en instalaciones municipales. Asúmanlo, y exíjanle a Turki. No equivoquen el tiro.