No se atreverán

Londres, 3 de noviembre de 2022. Estimado Navarro, usando jerga tuitera, no creo que los jugadores del Almería se atrevan a dar el campanazo en el Camp Nou, ¿no? No serán tan osados... ¿o sí? Cosas más raras se han visto. Es verdad que en el pasado nos han caído goleadas, incluso en las famosas semifinales de Copa, pero con Emery dimos la cara y se podría decir que nos tangaron y con Hugo y el famoso marcaje de Chico a Xavi les volvimos locos. A lo mejor Rubi es capaz de desquiciar a Xavi tácticamente, ¿por qué no? Además, este Almería, pese a que los números en sus salidas siguen siendo malos, viene de hacer partidos dignos en sus visitas a Betis y Villarreal, donde los groseros errores defensivos nos penalizaron. Imagina. Aguantamos el arreón inicial, aprovechamos alguna de las ocasiones que creamos y llegamos al descanso por delante. La ansiedad se apodera de ellos, que creían tener 3 puntos fáciles y dormir líderes, pero pasan los minutos, crecen los nervios, segundo zarpazo y 3 históricos puntos para la Rubineta. Yo lo veo...