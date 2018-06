Andar por el monte, que no tirarse al monte, es una actividad muy gratificante. Estamos ante un deporte muy democrático, porque las cuestas exigen a todos por igual, con total independencia de su sexo y condición. Además, la montaña devuelve siempre al que le entrega su sudor y lealtad en forma de emociones y un mejor estado físico. No es un deporte caro, la solidaridad está muy presente, tanto por el que sube como por el que baja, y la gente se saluda aunque no se conozca, una circunstancia que no ocurre en todos los deportes. Se puede practicar solo o en grupo y no importa demasiado la edad. Este periodista se confiesa un montañero convencido, un militante de las cumbres, y siempre tengo las botas de montaña a mano. Pero en cierta ocasión, pensé que sería bueno dar un paso más y me propuse la compra de un saco de dormir. Me dirigí a una tienda especializada en material de montaña. El empleado, muy diligente, me informó de las características de cada modelo, capacidad y nivel de resistencia al viento o al fuego, y grado de tolerancia al frío. Todos, sin excepción, eran muy competitivos, casi irrompibles, y respondían de forma positiva a una amplia casuística de factores, salvo a uno. Lo dice el refrán y lo ratifica la fuerza de los hechos: la avaricia rompe el saco. El club está en venta y no encuentra comprador. Los problemas para cerrar esta operación tienen que ver con el desinterés o falta de garantías de pago, en la parte compradora, o por las exigencias de cobro o la avaricia de la parte vendedora. La solución al problema que impide a Alfonso García liberarse de la UDA pasa por desbloquear uno de estos supuestos. Si es el de la codicia y el afán por incrementar el precio de la entidad, es un pecado capital, según el diccionario católico, que siempre acaba de igual manera.