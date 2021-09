¡ave almería! el puerto seco te saluda

Cuando hablamos del AVE- tren de alta velocidad- la gente de la calle piensa en viajar, pero yo veo otra realidadparalela. Y no quito importancia al tráfico de pasajeros, pero comprenderán que comoalcaldesa de Níjar la puesta en marcha del Puerto Seco es lo que realmente me mantiene despierta. No se trata únicamente de un área logística en la que entrarán los trenes a cargar mercancías dentro de un polígono inmenso dotado de zona franca para poder desarrollar el máximo de sus posibilidades, sino de todo aquello que conllevará. Llevamos décadas diciendo que Almería debe ser el Perpignan del Sur de Europa, y ahora que podemos serlo de verdad y convertirnos en la puerta que regule de modo eficaz el flujo de mercancías frescas que lleguen a los países del norte, no es sencillamente el momento de poner palos en las ruedas del tren ni trampas que lo hagan descarrilar.

El conocimiento y la experiencia del sector agrícola almeriense en la manipulación ydistribución de hortalizas y frutos frescos, unido a las nuevas infraestructuras en construcción constituyen una oportunidad económica innegable que necesita un elemento esencial, como es la declaración del Puerto Seco como Zona Económica Especial, o lo que es igual, Zona Franca o depósito aduanero. Con ello conseguiríamos simplificación y agilizar los trámites aduaneros y el diferimiento del pago de impuestos, así como el perfeccionamiento activo de las mercancías que permite una transformación limitada de las mismas. Ser o no ser Zona Franca influye enormemente en nuestras posibilidades de situarnos como el punto de control logístico de la distribución para la producción de hortalizas y frutos frescos del continente africano, y eso no es sólo importante para Almería o Níjar, sino que tiene un innegable valor geoestratégico, económico y político para la Unión Europea.

La oportunidad que tenemos como sociedad, como provincia, de dar el mayor salto cualitativo de nuestra historia es sencillamente espectacular. Cuanto más cerca esté el final, dejaremos de oír hablar de retrasos para escuchar críticas sobre que somos los últimos, los discriminados. Otros intentarán ralentizar en lo posible con soterramientos imposibles, pero lo importante es que como conjunto sepamos, entendamos lo que nos estamos jugando, para no tensar la cuerda más de lo necesario, sobre todo si en este momento se estira hacia nuestro lado. Ave, Puerto Seco y Zona Franca, son sinónimos de garantía de futuro, empleo, competitividad y despegue de una provincia que ha caminado demasiado tiempo sobre las áridas tierras con las que Goytisolo pintó los Campos de Níjar. Esto puede ser ese verdadero vergel que todos imaginamos, y si todos ponemos de nuestra parte lo llegaremos a ver.