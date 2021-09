La analogía es inevitable. El comportamiento sobre la hierba de algunos equipos de fútbol es el más parecido al de un volcán. Lo mismo está dormido y silente, inofensivo, que despierta y vomita con todo su crudeza todo el furor que lleva dentro. La UDA es un ejemplo de esta doble realidad. Irregular y hierático en las primeras jornadas, ha conseguido enderezar el errático rumbo y ahora se parece más al que debe de ser. Los de Rubi no son ni un equipo pobre ni un pobre equipo, como pareció ante Amorebieta y Ponferradina en los albores de un campeonato donde buenos y malos, poderosos y pobres, históricos y noveles son términos ambiguos. Este periodista ha presenciado auténticos pestiños de grandes de la categoría y otros partidos para el recuerdo de sus menesterosos. El calendario sólo ha agotado sus siete primeras jornadas y restan por jugarse 35 y 105 puntos. El ascenso directo se pagará con no menos de 80 puntos. O lo que es lo mismo, 18 victorias y 11 empates, por tomar alaguna referencia, frente a seis derrotas que, junto a las dos citadas, suman el cupo de tropiezos que le son permitidos a un nuevo primeradivisionista. De momento, no ha aparecido ningún héroe invencible. Todos han mordido la hierba, salvo el invicto CD. Ibiza del riojano Txarli Carcedo - el lugarteniente de Unai Emery- ; Fernando Soriano y Juan José Expósito ' Juanjo', aquel delantero cántabro que concitó más detractores que seguidores en su estancia con los rojiblancos. El fútbol es una actividad ciclotímico por naturaleza. Las aficiones pasan del blanco al negro, de la euforia al pesimismo en el mismo tiempo que un Ferrari exhibe su poderío en 200 metros. La apelación a la paciencia, en las derrotas, es la reclamación a la prudencia con las victorias. Mucho azúcar pica diente.