Almería, 21 de septiembre de 2023. Estimado Piñeiro, que Suárez esté peleado con el gol o que Édgar salga retratado en todos los goles encajados es algo que difícilmente Vicente Moreno puede evitar porque se trata de cualidades individuales, pero no te discuto que en aspecto de gestión grupal quizá haya asuntos que mejorar. En La Cerámica ya se vieron avances como dar entrada a Lopy junto a Robertone y no dejarlos tan desprotegidos al estar más arropados por Arribas y Embarba desde los costados. En particular entiendo que el despliegue del senegalés le va a servir para asentarse en la titularidad. A Montes también se le vieron cosas en su primer partido. Pero esto va de puntos y el técnico valenciano es muy consciente de que tiene tres balas (Valencia, Sevilla y Granada) para intentar revertir este desalentador arranque. La jornada intersemanal en el Pizjuán evitaría una decisión drástica en caso de caer ante el Valencia. Pero yo confío en que el sábado, por fin, la suerte esté de cara.