Martín Perarnau dice que «el triunfo es la droga que lo ciega todo». Ganar. Sumar de tres en tres. Cada fin de semana en la que el titular del periódico sea el de una nueva victoria. En ese contexto de «mono deportivo» me encuentro en este mes de julio. Sin competición. Sin ver a los jugadores de rojiblanco domingo tras domingo. Sin embargo, la impaciencia, cuyo protagonismo se observa en muchas voces críticas a los movimientos del club (abonos, camisetas, fichajes), hace que este período veraniego, calmado en lo deportivo y turbulento en los despachos, te sumerja en un estado de profunda desidia. El balón. Ese elemento provocador de debates, riñas y posturas enfrentadas es lo que me importa. Porque, desde un punto puramente centrado en el juego -esencia del fútbol- es donde se ubica el epicentro de todo. Más allá de cualquier asunto de menos calado, quiero ver ese balón rodar. Al igual que unos jugadores en plena etapa de preparación física en una pretemporada que obliga a encontrar ese punto óptimo para encarar el curso futbolístico 21/22. El mejor argumento, en un año con la competencia de Eibar, Valladolid, Huesca, Leganés o Girona, será apoyarse en un bloque de futbolistas a las órdenes de Rubi, cuya misión ha sido, es y será ascender. La tenencia del balón, marcar el ritmo, proponer. En esos puntos se basará el tercer intento para ascender. Y, aunque con sus declaraciones parece que a Tebas le incomode la presencia del Almería en la máxima competición del fútbol español, este proyecto está abocado a llegar a Primera División. Un buen amigo siempre habla de la «teoría de los boletos». Cuando compras boletos año sí y año también, es más fácil alcanzar el objetivo que, sin embargo, también es la losa para la plantilla. La presión y, sobre todo, cómo jugar con ella, es el otro tema junto al rendimiento futbolístico. Este domingo, frente al Benfica de Darwin, volverá lo que más me gusta. El balón.