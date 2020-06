Los baños de la reina en celín. un bic olvidado

En estos días tan especiales por el confinamiento, nuestra oportunidad de repasar la historia es mayor. He buscado en mi memoria, y me he preguntado, ¿cuál es el elemento histórico de nuestro entorno, sobre el que yo tenga una especial vinculación y aprecio? Me aparecen lugares que siempre despertaron mi curiosidad, y que el paso del tiempo les ha permitido que hoy puedan manifestarnos algo de nuestro pasado, y encontré lo que buscaba en mi pueblo de Celín.

Hablemos de un monumento Histórico- Artístico, procedente de un pasado no muy lejano.

Los Baños Hispanomusulmanes de la Reina están localizados al norte del municipio de Dalías, en concreto en la pedanía de Celín, muy cerca de este núcleo poblacional. Se hallan situados en una zona agrícola, al pie del antiguo poblado hispanomusulmán de Aljizar o Al-Hizan, y muy próximos al "Nacimiento de las Fuentes" del que directamente se abastecían. A sus pies discurre la rambla de Almecete.

La Junta de Andalucía, en 1985, incoó expediente de declaración de Monumento Histórico-Artístico y Arqueológico a favor de los Baños de la Reina en Celín (Dalías, Almería), obteniéndose la calificación de B.I.C con el B.O.E. nº 64 del 16/03/2005, reseñando que: "Los Baños de la Reina en Celín (Dalías, Almería) constituyen un testimonio esencial para el conocimiento de la organización del hábitat y de la historia local de la taha de Dalías durante la Edad Media. Estos baños representan un ejemplo valioso del pasado islámico del territorio almeriense dado que son escasos los restos de esta tipología y período que han llegado hasta la actualidad en la provincia".

Estos baños se han datado en el siglo XIII. Edificados sobre un inmueble anterior según las actividades arqueológicas realizadas en los 80. Su objetivo era satisfacer las necesidades de una población y debieron ser utilizados indistintamente por los habitantes de los núcleos de Ambrox y Al Hizán (Aljizar).

En 1985 se llevaron a cabo obras de limpieza y excavación, refuerzo y delimitación de su entorno inmediato, así como consolidación de la estructura conservada no llegando a una puesta en valor didáctica y justificativa de su origen.

Desde aquellos momentos ha pasado mucho tiempo y su estado sigue deteriorándose sin que las administraciones responsables propongan ninguna actuación sobre un elemento público, de arquitectura social específica, de los escasos que se conserva de su época y que ha sido declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.

Se trata de un modelo de baño rural Nazarí, de pequeña ciudad, austero y funcional, compuesto de tres naves paralelas de las que se conservan dos, cubiertas con bóvedas de medio cañón ( sala fría, templada y caliente) y sus pequeñas dependencias anexas: recibidor y espacio de calderas. Presenta muchos elementos reconocibles y recuperables de su arquitectura y función original, y se encuentra inmerso en un paisaje histórico singular y completo de gran interés etnográfico (Baños, Ermita, Alminar, Acueducto, y como fondo, el azul Mar…). Un lugar excelente para su visita y contemplación

Reclaman una actuación de puesta en valor y protección por su olvido y ante los peligros que presentan de derrumbe de su ala lateral apoyada sobre el filo del barranco.

Mi especial vinculación y aprecio con este "patrimonio" viene de mi infancia, por las miles de veces que para ir al cortijo de mi abuela "el Algarrobal" con ella o mis padres, pasando a su lado y junto al acueducto, yo preguntaba, ¿de quién es esta casa tan vieja?, y se me respondía " son los baños de la reina mora".