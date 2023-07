Primera semana de trabajo para Vicente Moreno con el Almería y, por ahora, muy pocas caras nuevas y muchas conocidas. Se van a cumplir siete días de la pretemporada y aunque faltan jugadores por incorporarse porque tienen permiso del club para hacerlo más tarde, mocho me temo que Moreno está trabajando con jugadores que no cuentan para el nuevo proyecto rojiblanco dada su escasa aportación al equipo la pasada temporada. Jugadores con contrato en vigor y que parece no está siendo fácil desprenderse de ellos, o bien porque no quieren irse o porque el club no termina de alcanzar un acuerdo para rescindir el compromiso que aún tienen. Son muchos los futbolistas que cada mañana se calzan las botas sabedores de que su futuro está muy lejos del Estadio Mediterráneo, pero ahí siguen y eso no creo que le haga mucha gracia al entrenador, ya que lo ideal es trabajar con la gente con la que vas a contar, independientemente de cómo esté el mercado. Los casos de El Bilal o Luis Suárez parecen estar en boca de muchos clubes, pero con estos sí se cuenta y ahí están hasta que el club diga la última palabra, pero hay otros que están, a sabiendas de que ni el club ni el entrenador cuentan con ellos. El equipo necesita dar un salto de calidad y de ahí la rotundidad del mensaje de El Assy, que vino a decir que no descarta la incorporación de jóvenes promesas, pero que el equipo va a tirar mucho más de experiencia, que es lo que todos hemos demandado en el retorno a primera. De ahí que se empiece aplaudiendo la incorporación de Édgar. Con él seguro que llegarán más futbolistas para reforzar la retaguardia rojiblanca, muy blandita la temporada pasada y que necesita solidez y fortaleza, pero primero hay que dejar salir antes de seguir acumulando jugadores cada mañana en el anexo.