Leo Baptistao nos ha sorprendido esta semana cuando decía estar convencido, porque creía en ello, en la salvación del equipo, en que no descendería a Segunda. A mi y a muchos aficionados nos gustaría saber en qué se basa para ese convencimiento. Con sólo seis puntos sumados en lo que llevamos de curso, sin haber sido capaces de ganar un solo partido de Liga y acumulando ya 25 encuentros sin ganar, dice estar convencido de que lo van a conseguir, de que el equipo no bajará. ¿En qué se basará Leo Baptistao para creer que es posible? Cuesta creerle, cuando además ha reconocido, como hemos visto a lo largo de la temporada, que ante rivales directos el equipo no compite y, cuando lo hace ante equipos de la planta noble de la clasificación, lo hace, pero no les da para ganar. Así las cosas, ¿por qué estará tan convencido? Cuesta creerle o al menos alinearse con su intuición, visto lo visto, de ahí que le haya faltado explicar en qué se basa, aunque lo mejor es que el equipo hable en el campo, que es donde tiene que hacerlo y demostrar que pueden conseguirlo. Cierto es que el 0-3 ante el Alavés, sea junto o no justo, ha sido ese “punto de inflexión”, del que tantas veces se ha hablado en el vestuario que muchos creemos que si que ha sido el definitivo, aún estando en enero. En fútbol solo cuentan los resultados. No valen ni las sensaciones, ni las ocasiones, ni si hemos rematado más veces que el rival a portería. Cuentan los goles, sobre todo en la portería rival, y si no lo haces te alejas cada vez más de tu objetivo. No ser capaces aún de haber ganado es una mochila muy pesada y que solo los jugadores se han ido encargando de aumentar su peso, con sus virtudes y sus defectos, pero haciendo que cada vez sea más incómoda de llevar. ¿Convencido de salvarse? La única que se salva de esta desastrosa temporada es la afición, de la que sí que puede presumir el equipo, no tanto la afición de su equipo. La afición a años luz, pero no ahora, de siempre, y no me cansaré de decirlo.