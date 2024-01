No basta con vestirse

Los números de este Almería son como para echarse a temblar. 22 partidos de Liga sin ganar, colista destacado en la clasificación y en este curso, tras alcanzar el ecuador de la competición, a once puntos de la salvación. ¿Hasta dónde el crédito del cuerpo técnico? Se le trajo para cambiar una dinámica preocupante y, visto lo visto, no ha mejorado nada. El equipo sigue sin ganar y siguen encajando goles de los llamados de patio de colegio, pero los de parvulitos. Un equipo sin alma, incapaz de dar dos pases seguidos y a merced de un rival que no necesitó de mucho para vencer. Está claro que jugar contra el Almería esta temporada es un alivio para los equipos. Y a todo eso la desidia del entrenador. Preguntado por la falta de Catena a Ramazani previa al tanto de Budimir… dice que no la ha visto. ¡Por favor! Con un monitor delante del banquillo y repetida hasta con una lupa y dice que no la ha visto. ¿Qué credibilidad puede tener en el vestuario cuando todo el mundo la vio y él dice que no. Increíble. Y hablando de credibilidad, y visto lo visto... ¿Cómo puede que el equipo compite? ¿En serio el Almería compitió en Pamplona? Una cosa es vestirse de corto y saltar al campo y otra, bien distinta, competir. Este Almería, “su” Almería, no compite ni tiene espíritu de un equipo que se está jugando la vida. Dos puntos de 30 posibles. Ese es el balance de un cuerpo técnico que se ve incapaz de enderezar en tumbo de un equipo que se hunde como el Titanic. Y a todo esto, lo que le viene por delante, claro que ya se encargó el otro día Pubill en decir que se trata de un “calendario divertido”. Pues no se donde está lo de “divertido”, con Girona y Madrid.