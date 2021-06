No es época de escuchar ciervos bramar, pero yo me adelanto porque soy un adelantado a mi tiempo. La berrea es el periodo de celo del ciervo rojo y se conoce así por el peculiar sonido emitido por los machos. Los cornudos venaos (abstenerse de ponerse finos y pronunciar venados, por muy correcto que sea, porque suena tan pedante como bacalado o colacado) ponen a prueba la resistencia de sus cornamentas cada inicio de otoño. Parece ser que suelen medirse cuando tienen una envergadura similar, berrean parecido y sus cuernos son igual de amenazantes. Si alguna de estas premisas no se da, no hay partido y sí selección natural. Muchos el viernes noche acabamos cabreados, decepcionados o resignados viendo cómo Nadal caía ante Djokovic en un duelo que se producía como cada junio en París pero que por los sonidos guturales de cada contendiente bien podía haberse dado a finales de septiembre en algún bosque europeo. A cada golpe, un bramido; a cada break o error no forzado, un cuerno astillado. Igual que me sigue dando un vuelco el corazón cada vez que veo al pasar cerca de casa la campaña del Vamos con todo -cuándo la van a retirar sólo lo debe saber Iker Jiménez, menudo misterio-, ver caer a un mito del deporte español siempre te deja mal sabor. Volviendo al fútbol, con la Eurocopa ya iniciada y en vísperas del debut de España, aquí sí que ni bramidos ni ciervos, que casi dan más confianza los cervatillos de la sub 21 que los seleccionados por Luis Enrique para la absoluta. Francia aparte, Italia o Portugal son superiores sólo por oficio y perroviejismo. Sin olvidar a Alemania o Inglaterra u Holanda que seguramente también nos vacunarían en caso de cruzarnos en algún momento del campeonato, algo que dudo. Como la UDA en los playoff, esta selección genera una confianza mínima, al menos a un servidor. Pero quién sabe, como cuando te presentas a un examen sin haber estudiao, vas con poco que perder y mucho que ganar. Eso sí, si eres un ciervo rojo ni te presentas al envite.