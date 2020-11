La UDA carbura. Tras no poder más que empatar ante el Girona contra 8, los de Gomes sí que pudieron traerse los tres puntos de Sabadell y Vallecas, además de conservarlos este sábado antes el Mirandés. Tres partidos seguidos ganando y acumulando siete sin perder. La cosa marcha. Fernando es un seguro y casi que pone en duda la titularidad de Makaridze -en este caso lo del virus FIFA no parece ni de lejos una pandemia, al contrario-. Si faltan centrales ahí está De la Hoz, los laterales son puñales y Balliu hasta ejerce de psicólogo con un Sadiq que si coge confianza puede llegar lejos.Ramazani ya ha demostrado que puede dejar en el banquillo a Aketxe o Lazo, Morlanes y Samú son el mejor eje posible y Fran Villalba, con sus destellos y goles, sigue quitando la razón a sus detractores. El Mirandés no es cualquiera, como bien demostró sobre todo en la segunda parte. Pero este Almería ahora mismo parece imparable. No por juego, no por auténtica superioridad. Sólo está haciendo lo que necesita un equipo fuerte de Segunda para estar arriba: seriedad atrás, golpeo arriba y a sacar partidos y puntos. A veces se llega al mismo sitio por caminos diferentes. Puede que con otro entrenador las cosas fueran así o incluso mejor. Quizá la paciencia de Turki con Gomes haya sido la mejor noticia en lo que va de temporada, yo al menos lo veo así. Con el portugués ya saben que no soy objetivo: me convence su discurso y comulgo con sus planteamientos de partidos. Sabe lo que hace y es capaz de transmitir lo que quiere, en vestuarios y sala de prensa. Domina la situación y ni en los momentos más bajos de equipo y entrenador se le vio sobrepasado. El techo no debe estar lejos. Algún traspié llegará pronto, nos guste o no. Hay que estar preparados para la caída, que ojalá no se produzca en Albacete o ante el Tenerife. ¿Se imaginan que hablamos, tras el partido en Oviedo, de otros tres bien? Todo es posible.