Almería, 9 de noviembre de 2023. Estimado Piñeiro, cómo no recordar aquella temporada histórica, coincidente con la salida de Diario de Almería a los quioscos. Recuerdo aquella primera portadilla de la sección de Deportes en la que bajo una enorme foto de Unai Emery titulamos ‘A jugar’, con el doble sentido de que ese fin de semana había partido y el periódico salía por primera vez a la calle. Desde entonces han transcurrido nada menos que 16 años, pero en el fútbol, como en la vida, todo es cíclico. La primera lección de este deporte insondable es que un buen bloque te garantiza muchas cosas (veáse el Valencia hoy). El Almería lo tenía. Costó trabajo formarlo y tras varios tiros errados Rubi lo consiguió construir derrochando una energía increíble en el intento. En su afán de dar un salto adelante quizá la directiva no midiese bien los riesgos de meter el bisturí en el vestuario y construir un nuevo bloque no es flor de un día. La autocrítica es la mejor medicina para salir de este pozo sin fondo.