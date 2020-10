Este sábado se enfrentaron por la Premier League el Leeds de Marcelo Bielsa, quien ofició de anfitrión del Manchester City, que dirige Pep Guardiola. Es probable que estos dos técnicos estén dentro de los más importantes del mundo, pero hubo una vez, allá lejos y hace tiempo, que el míster catalán antes de iniciar su andadura en el banquillo del Barça B, quiso entrevistarse con entrenadores argentinos. Al parecer dos fueron los elegidos: César Luis Menotti y Marcelo Bielsa. Dos rosarinos, dos exseleccionadores, uno de Rosario Central y el otro de Newell's Old Boys, estadio que lleva el nombre del Loco. De la charla, se cuenta que hubo un solo testigo, el cineasta David Trueba. El técnico del City primero se entrevistó Con Menotti y luego mantuvo un encuentro de once horas con el estratega del Leeds. Hablaron un rato de cine. ¿Ustedes quedaron para hablar de fútbol, no?, preguntó Trueba en un interruptus de la charla. Bielsa en esos momentos aún no había asumido la dirección técnica de Chile, tiempos en el que los técnicos y los jugadores nacidos en suelo albiceleste cotizaban al alza en este deporte que poco a poco les fue superando en carácter, ideas y magia. Hoy ser argentino en el mundo del fútbol no quiere decir nada, tampoco dice nada ser italiano. Ya no es como antes, cuando la nacionalidad era sinónimo de grandes cosas. Luego de aquella reunión, ambos volvieron a verse las caras en una final de Copa del Rey donde el Barcelona de Guardiola ganó 3-0. Bielsa, que dirigía al Athletic Club, después del partido le regaló a Pep un tocho con información de su propio equipo. Sabes más del Barça que yo, dijo el de Santpedor. Bielsa le hizo ese regalo como una muestra de admiración. Nos ganaron 3-0 y no nos hicieron más, porque consideraron que eso era suficiente, manifestó el Loco entonces. Este sábado se han vuelto a ver las caras en Ellan Road, con reparto de puntos incluido. Uno a uno fue el resultado. Ha sido muy bonito, se dijeron.