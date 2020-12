Las botas de Lazo

Recuerdo el revuelo que se montó cuando surgió una foto de Lazo, que venía de salirse en el Lugo y era codiciado por media Segunda. Se había dicho que el extremo gaditano iba camino de Málaga para firmar por los boquerones, pero una foto de Lazo en el Mediterráneo decía otra cosa distinta. Era el primer gran fichaje, a nivel mediático, de la nueva propiedad. Antes habían llegado otros como Maras o Rosic, pero fichar a Lazo, el más codiciado de Segunda, era ya otra cosa. Su arranque liguero, formando tridente ofensivo con Darwin y Juan Muñoz confirmó las sospechas. Estábamos ante un jugador diferencial, de superior categoría, y el club no dudó en ejercer la opción de compra. Luego vino el confinamiento, la lesión, la decepción por no lograr el ascenso, quizás un fichaje frustrado por un primera, y numerosos cambios en la confección de la plantilla. El arranque de Lazo esta temporada dista del de la temporada pasada y se asemeja más a como acabó el curso. Hasta yo, firme defensor suyo, me he llegado a desesperar. Por eso su gol de penalti ante el Tenerife fue muy importante, y por eso lo celebró con rabia. Lazo, más que nadie, sabe que aún tiene mucho que decir en este Almería y que, si recupera sensaciones y el nivel de fútbol exhibido en el pasado, seguiría siendo uno de los indiscutibles de este equipo. Con Lazo tiene Pepe Gomes trabajo psicológico por delante, y aunque no es fácil manejar un vestuario tan amplio y con tantos egos, le conviene mimar con cuidado al jugador sanluqueño. Su calidad, que ya ha dejado algún destello en los últimos encuentros, puede ser decisiva en una Segunda que se presume más competida que nunca. Lazo tiene en sus botas transformar las críticas recibidas, algunas muy agrias, en aplausos de nuevo. Si Lazo vuelve por sus fueros, esa será una de las grandes noticias en nuestra lucha por subir a Primera, que es lo que a todos nos interesa, incluido al propio futbolista, aunque a muchos eso no se lo parezca, a tenor de lo que dicen de él…