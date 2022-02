Una brecha gigante

La brecha competitiva existente entre el equipo más representativo de Almería y todos los demás de la provincia corre el riesgo de agrandarse la próxima temporada si, como todos esperamos, la Rubineta llega a buen puerto, que seguro que va a ser que sí, y logra el ansiado ascenso a Primera. Esto supondrá, nadie lo duda, una enorme noticia para todos y ojalá que a su llegada le suceda la consolidación, y todas las mayores cotas que puedan venir. El 'otro' fútbol almeriense, sin embargo, vive horas muy bajas, ahora que las tecnologías de la comunicación han posibilitado una suerte de revolución y el resurgimiento, con cierta fuerza, del universo que, aun sin ser la elite, configuran divisiones como las recién llegadas Primera y Segunda RFEF, o incluso la Tercera. Esta reorganización del fútbol nacional ha hecho que militar en lo que 'antes era Segunda B' constituya actualmente estar en la cuarta categoría. La quinta, si hablamos de Tercera. Pero la presencia de almerienses es escasa y, además, los rendimientos experimentados por sus representantes no invitan al optimismo. El Poli y el Pulpileño no pueden, a estas alturas, aspirar más que a la permanencia, que ni mucho menos tienen asegurada. Para los del Levante sería sin duda un logro, aunque sea simplemente por su número de habitantes. El Ejido, en cambio, está muy lejos no ya de donde estuvo (que nadie olvide que muy cerca de subir a Primera), sino de donde debería estar por historia y potencial económico de la zona. Y si miramos hacia abajo, la desolación es casi total, pues únicamente tenemos dos almerienses en Tercera, uno de ellos en puesto de descenso (Huércal-Overa) y el otro, eso sí, con aspiraciones al menos de luchar por subir, aunque con un avispero de rivales poniéndoselo muy difícil y una marcha irregular (Almería B). Lo peor de todo, empero, es que la próxima temporada no habrá ningún almeriense más. Los grupos se reducen a un máximo de 16, y los almerienses de División de Honor (solo suben 2) tienen inaccesible clasificarse primero o segundo. Es lo que hay.