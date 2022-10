El broncas

Desde que Mourinho no habita territorio hispano, las broncas habían dejado de ser algo habitual en el fútbol patrio. Es más, cuando Luis Enrique fue técnico del Barcelona, no lo recuerdo como alguien tan susceptible en las ruedas de prensa. Tampoco voy a decir aquí que al asturiano no le va la marcha, pero el último gran broncas, según mi recuerdo, había sido el portugués ahora en la Roma. Pero cada vez que el míster de la selección española de fútbol abre la boca, sube el pan.

Entiendo que la presión y las críticas no sean del agrado del técnico, pero va en el cargo en uno de los aspectos donde todo el mundo tiene opinión. Por eso en las reuniones familiares se intenta no hablar de política, de religión ni de fútbol, básicamente porque cada uno tiene una posición tomada al respecto. En un país donde la pelota marca el estado de ánimo de la población, son los riesgos que existen. Cualquiera, pero sobre todo el periodismo deportivo, va a sacar el entrenador que lleva dentro. Y eso al exjugador del Real Madrid y Barcelona, no le agrada ni un pelo, a punto de ponerlos en la mira, en el otro lado, en el "ellos" que quieren lo peor para "nosotros". Y en estos asuntos de interés público estatal, no existe un ellos contra nosotros. Es un todo. Si se gana el Mundial, vamos a celebrarlo. Si las cosas no salen bien, lo lamentaremos.

Por eso sobra que Luis Enrique saque pecho con las estadísticas después del triunfo esta semana frente a Portugal. Se ganó, es verdad, pero se podía haber empatado o perdido. Afirmar que en la primera parte del encuentro disputado en Braga, la selección no jugó a nada, es una evidencia que se revirtió con los cambios. Suecia nos ganó en casa por primera vez en 20 años y eso es también un dato objetivo. Unai Simón se une al discurso del entrenador y gracias a sus paradas les ganamos a los lusos. Pero errores suyos también nos han condenado, como los de la defensa. Morata acertó como palomero, pero otras veces falla. Sacar pecho a dos meses del Mundial puede transformarse en un gran bumerán, que de regreso, provoque una masacre.