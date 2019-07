Las tres b's del marketing

En el mundo del marketing se usa mucho aquello de las tres b's: "Bueno, bonito y barato", y según estudios de mercado de consumo, existen tres variables de decisión fundamentales en la elección del consumidor: beneficio, conveniencia y precio. Aunque todos sabemos que el precio es la más importante y a su vez puede modificar las dos primeras. Gonzalo Bueno ya tiene una de las b's en el nombre, y en teoría en su día sus actuaciones iban en sintonía con su apellido. Pero si ha llegado al Almería es porque es bastante barato, ya que ha venido libre, a coste cero. El beneficio y la conveniencia de su fichaje están por ver, aunque de antemano ya haya beneficiados con este fichaje a modo de comisión. Si Gonzalo Bueno, por el que en su día pagó el Krasnodar ruso 6 millones de euros, como recalcó Corona en la presentación de Nkaka (aunque olvidó comentar que allí solo acabó jugando 7 partidos en 2 temporadas), resurge de sus cenizas y la rompe, desde luego que el presidente sacará beneficio. En cuanto a la conveniencia de su fichaje, Bueno es un extremo izquierdo que destaca por su velocidad. Con el franco-argelino Rahmani, si ambos responden, tendríamos muy bien cubierta la posición de extremo izquierdo que había quedado huérfana con la salida de Luis Rioja. El problema es que viene de jugar poco y hace mucho de su último partido y, por tanto, su estado de forma y su rendimiento no solo son una incógnita, sino que no existen motivos objetivos para pensar ser más positivo que negativo en cuanto a su fichaje, por más que nos vendan que es bueno, bonito y barato. El club, entretanto, se ha creído que este modelo de proyecto deportivo, en el que juntamos incógnitas varias y lanzamos los dados a ver qué sale, es viable, hasta el punto de que no ven imprescindible la continuidad de jugadores clave. Y esa desidia y falta de ambición que transmite se ve reflejada en una campaña de abonados que está pasando con más pena que gloria, con muchos aún sin renovar. Las continuidades de Álvaro, Real y Saveljich sí que serían un buen gancho…