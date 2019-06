Un buen entrenador con poco nombre

No va a ser Guti. Parece que a la gente le había gustado el rumor del exjugador del Real Madrid, pero el Almería necesita a alguien menos mediático y más hecho. A buen seguro que el zurdo tendrá un buen porvenir, pero necesita de un equipo con más billetes para gastar de los que tiene la UDA.

Para un proyecto humilde se necesita gente con experiencia, muchos contactos y, sobre todo, metódico en su trabajo. No voy a tirarme el farol de que he seguido la evolución de Óscar Fernández, porque no he visto a ningún equipo suyo, pero sí que he leído mucho estos días acerca de él y la verdad es que de perfil Cholo: trabajo, intensidad y buena sintonía con la afición.

Recuerda un tanto a Javi Gracia, un hombre que no tenía el nombre de Sergi Barjuán, Gorosito o Lucas Alcaraz, pero que formó el grupo perfecto que funcionó como un reloj suizo. A Emery le vino a pasar también algo así y ninguna de las dos apuestas le salió mal a la Unión Deportiva Almería. Es más, bien podría decirse que es línea continuista con respecto a la forma de entender el fútbol de FF y el técnico almeriense fue el motor que necesitaba el club para reactivarse.

Óscar Fernández es la piedra sobre la que se va a asentar un nuevo proyecto rojiblanco, que va a seguir sin derrochar dinero, pero que confía en que el trabajo diario y los resultados vuelvan a ilusionar a los aficionados. Por eso, si la temporada pasada la cosa funcionó con futbolistas hambrientos procedentes de Segunda B, ¿por qué no volver a probar? Eso sí, una pizca más de calidad no viene mal entre tanto músculo.