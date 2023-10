Una buena camada

Después de muchos años que el fútbol masculino español no ilusiona, me da la impresión que aparece una nueva camada de jugadores llamados a marcar una época, como aquel equipo que tantas alegrías nos dio, coronándose campeón de todo. Los de ahora son chicos, algunos adolescentes, que han irrumpido a puro fútbol en la escena nacional del deporte y tienen buena pinta. Cuando las sombras de Messi y Cristiano Ronaldo han dejado bacante el sillón más grande de los goles y la fama. Cuando quienes estaban destinados a relevarlos, se han perdido en el laberinto de la frivolidad, en España suenan nombres que escucharemos en la próxima década. Pedri, Nico Williams, Gavi, Gabri Veiga, Lamine Yamal, Oihan Sanset, Balde, Pepelu, Brahim Díaz y alguno más. Es posible que me falten nombres de centrales de garantías o de porteros incuestionables, pero con el acompañamiento de jugadores consagrados como Rodri, con seguridad el mejor mediocentro del mundo, un Morata en el momento más determinante y continuo de su carrera y los apaños de otros como el del interminable Jesús Navas, hay motivos para creer que se puede volver a competir por cosas importantes.

No es solo un problema que afecta al fútbol español. Es una bajada de tensión generalizada o es que después de presenciar 15 años de un fútbol de altísimo nivel, todos hemos vuelto a la realidad y ahora nos parece escasa. La situación económica financiera de los clubes en general es mala o muy mala, aunque solo se habla de los grandes. El Real Madrid es la excepción que confirma la regla. La pandemia se llevó a todo por delante, incluyendo al gran negocio del fútbol. Los jeques se multiplicaron, pero eso no tiene nada que ver con la aparición de una camada de jugadores de esas que hacen historia. Cada tanto sucede. Cada tanto hay una alineación que todos repetiremos de memoria. Hay mimbres para ello y España tiene la posibilidad de no equivocarse. Hay que tener paciencia y ensamblar muy bien las piezas.