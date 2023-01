Sobre la buena mesa hay tanto disquisiciones gastronómicas como detallados protocolos acerca del modo de manejar los cubiertos, coger el vaso e incluso usar el salero. Esto es así porque comer se convierte en algo más que alimentarse y resulta, en definitiva, un acto social en el que se hace, y se expresa, bastante más que ingerir condumio. En muchas ocasiones, el alcance social de la comida no se debe solo a la concurrencia de los comensales y sus modos y maneras en la mesa, sino al propio cocinado de los platos, y entonces despuntan quienes tienen buenas disposiciones y soltura entre fogones. Aunque sea para platos populares, casi parientes pobres de aquellos otros que se bautizan con largos y enrevesados nombres en las cartas y tienen tan poca materia en los grandes recipientes en que se sirven. Algo parecido al arte abstracto y al título de los cuadros de algunas exposiciones. Además, la refinada exquisitez del paladar y la reserva de mesa en los restaurantes afamados son una muestra de distinción no poco presuntuosa para algunos comensales. De modo que acaso no quepa una excelencia gastronómica ante este arroz campestre, pero de sobra es una buena mesa, además de portátil, para satisfacer el acompañado y natural apetito