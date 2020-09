Muy buena operación

No cesan los ecos de la venta de Darwin al Benfica. Sigue estando en boca de todos los aficionados que, de una parte se alegran, y de otra no tanto. Los que se alegran es por la buena gestión que ha hecho el club a la hora de desprenderse del delantero uruguayo, sacándole casi tres veces lo que le costó al Almería traerlo de Peñarol (era una apuesta arriesgada, como todas en fútbol). Le ha salido muy bien, sobre todo hay que felicitar a los gestores del equipo por cómo han llevado las negociaciones de la venta. Los que no se alegran tanto son los que confiaban en que Darwin fuera un referente esta temporada, el estandarte, el abanderado del segundo proyecto de Turki para volver a intentar el ascenso a Primera, y que no le van a volver a ver más vestido de rojiblanco. El Almería se ha desprendido de 25 goles, o lo que es lo mismo, los 16 de Darwin y los 9 de Juan Muñoz, que son muchos goles. Ahora bien, todos confiamos en una buena gestión de los dirigentes para firmar "gol", que es lo que hemos perdido en estos últimos días con la venta de Darwin y la devolución de Juan Muñoz. El mercado no es fácil y más si cabe a la hora de buscar "goles". Muchos son los nombres que se nos vienen a la cabeza y que nos gustaría ver vestidos de rojiblanco, pero no es fácil, ya que ese tipo de jugador es lo que se cotiza al alza, como hemos podido comprobar precisamente en la venta de Darwin, que sin ser el pichichi de la categoría la pasada temporada, por detrás de Stuani (Girona), Luis Suárez (Zaragoza) o Yuri (Ponferradina), ha batido el récord en cuanto a la venta de un jugador de Segunda, superando al Chelsea, que pagó en su día al Atlético entre dos y tres millones menos que el Benfica al Almería por Floyd Hasselbaink. Es cierto que es una pasta lo que ha recibido el Almería, pero ahora lo que preocupa es ser capaces de encontrar a ese jugador que nos haga olvidar tanto a Darwin como a Juan Muñoz, esos 25 goles que se nos han ido este verano.