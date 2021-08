Menos buenismo y más ambición y autocrítica

En el momento en el que se reconocen skateboarding o baloncesto 3x3 como deportes olímpicos, el evento pierde algo o mucho de seriedad, aunque aún no se ha alcanzado el límite de la vergüenza conociendo que el COI considera a los esports como "actividad deportiva" sin descartarse que los intereses económicos que mueven los videojuegos lleguen a catapultarlos en unos Juegos Olímpicos. Sea como sea, los resultados logrados en una competición como esta marcan en buena medida la salud deportiva de un país. Por mucho que se respete el proceso, las medallas no son más que el fruto del buen hacer en ese proceso. Si ya somos el hazmerreír en buena parte de Europa por muchos otros aspectos, el medallero de Tokio no hace sino reafirmar que hay un problema estructural, debiendo ser atajado desde las más altas esferas. Es lógico que a igualdad de entrenamiento, invisible incluido, y de condiciones contextuales desde el nacimiento un keniata va a ser más completo en muchas pruebas de media y larga distancia que un español. Lo que es inadmisible, por extensión, población y recursos, es ocupar el vigésimo segundo puesto en el medallero por detrás de países como Polonia, República Checa o Hungría (con el máximo de los respetos). O que Ucrania haya conseguido más medallas que España. Se trata de una situación multicausal, pero en el que influyen mucho las herramientas proporcionadas desde arriba. El plan ADO multiplicó el rendimiento y, en consecuencia, el resultado. Hasta Seúl 1988, 16 juegos olímpicos, 26 medallas y sólo cinco de oro. A partir de ahí, ocho juegos, 141 preseas y 43 de oro. Ahora hace falta otro empujón, pero lo es difícil con siete Secretarios del Estado para el Deporte desde que Lissavetzky abandonase el cargo en abril de 2011, viendo el sillón como un posible trampolín y no como lo que debería ser. ¿Es normal que a algunos de los mejores españoles de ciertas disciplinas olímpicas tengan que poner dinero de su bolsillo?